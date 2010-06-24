Конец недели Александр Мишарин отметит на оpen-air
24 июня 2010, 15:34ОбществоArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Рабочую неделю свердловский губернатор завершит в нестандартной для него обстановке.
В пятницу вечером Александр Мишарин примет участие в открытии фестиваля электронной музыки «Future Fest». Оpen-air будет проходить 25-27 июня на базе отдыха «Волна» в Заречном. Ранее свои музыкальные пристрастия свердловский губернатор не озвучивал, поэтому неизвестно является ли поездка главы региона на ночной клубный марафон имиджевым шагом или губернатор просто устал от визитов в промышленные цеха. Стоит отметить, что большую часть дня 25 июня Александр Мишарин проведет в Нижнем Тагиле, на встречах и совещаниях с представителями НТМК в рамках празднования 70-летия предприятия, отмечает НЭП-08.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей