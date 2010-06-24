Мужчину с боеприпасами задержали в г. Нижний Тагил
24 июня 2010, 16:31ОбществоArtem
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Мужчину с боеприпасами задержали сотрудники оперативно-розыскной части № 7 совместно с бойцами ОМОНа.
В момент задержания мужчина сбросил пакет, в котором находились 11 патронов от и взрыватель от артиллерийского снаряда. Специалисты установили, что этот взрыватель используется для снаряжения танковых пушек. Ранее мужчина уже был судим за хранение боеприпасов. Как этот арсенал попал к задержанному, сейчас устанавливают оперативники.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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