Мужчину с боеприпасами задержали в г. Нижний Тагил

В момент задержания мужчина сбросил пакет, в котором находились 11 патронов от и взрыватель от артиллерийского снаряда. Специалисты установили, что этот взрыватель используется для снаряжения танковых пушек. Ранее мужчина уже был судим за хранение боеприпасов. Как этот арсенал попал к задержанному, сейчас устанавливают оперативники.