Новый глава налоговиков вошел в тройку самых богатых чиновников

Личный доход Мишустина по итогам 2009 года составил 78,5 миллионов рублей, а вместе с женой они заработали 96,5 миллионов. Основной доход Мишустин получил за счет своей зарплаты в группе компаний UFG, где он был президентом. В последние несколько недель отчитались о собственных доходах еще несколько чиновников. В частности, замминистра транспорта Валерий Окулов сообщил, что в минувшем году заработал 59,5 миллиона рублей, заняв по этому показателю пятое место.