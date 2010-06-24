Новый глава налоговиков вошел в тройку самых богатых чиновников
24 июня 2010, 15:38ОбществоArtem
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Руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, вступивший в должность в апреле, вошел в тройку самых богатых российских чиновников, пишут «Ведомости» .
Личный доход Мишустина по итогам 2009 года составил 78,5 миллионов рублей, а вместе с женой они заработали 96,5 миллионов. Основной доход Мишустин получил за счет своей зарплаты в группе компаний UFG, где он был президентом. В последние несколько недель отчитались о собственных доходах еще несколько чиновников. В частности, замминистра транспорта Валерий Окулов сообщил, что в минувшем году заработал 59,5 миллиона рублей, заняв по этому показателю пятое место.
К 14 мая свои доходы раскрыли большинство российских госслужащих. Самым богатым из них оказался министр природных ресурсов Юрий Трутнев, чей доход составил 155 миллионов рублей.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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