Онлайн-игроков обязали регистрироваться под реальными именами
24 июня 2010, 15:25ОбществоArtem
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Китайских онлайн-игроков обязали регистрироваться под реальными именами.
Поставщики же развлечений должны будут заняться самоцензурой, запрещая доступ несовершеннолетних к своим сайтам. Эти правила вступят в силу 1 августа. Они распространяются на все местные и импортные игры, включая забавы для социальных сетей. Такие меры разработало Министерство культуры КНР чтобы обуздать эпидемию интернет-зависимости, особенно среди несовершеннолетних. В прошлом году, по официальным данным, таковых было 24 миллиона.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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