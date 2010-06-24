Онлайн-игроков обязали регистрироваться под реальными именами

Поставщики же развлечений должны будут заняться самоцензурой, запрещая доступ несовершеннолетних к своим сайтам. Эти правила вступят в силу 1 августа. Они распространяются на все местные и импортные игры, включая забавы для социальных сетей. Такие меры разработало Министерство культуры КНР чтобы обуздать эпидемию интернет-зависимости, особенно среди несовершеннолетних. В прошлом году, по официальным данным, таковых было 24 миллиона.