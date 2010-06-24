Почётным гражданином г. Нижний Тагил стал Алексей Кушнарёв
24 июня 2010, 16:52ОбществоArtem
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27 из 27-ми. Депутаты проголосовали единогласно за Алексея Кушнарева, и именно он в этом году становится Почетным гражданином г. Нижний Тагил.
Управляющий директор НТМК накануне отметил 50-тилетний юбилей, а завтра на самом комбинате большой праздник – предприятию исполняется 70 лет. В этом году кроме Алексея Кушнарева на звание Почетный гражданин Нижнего Тагила претендовали директор ДК Юбилейный Лидия Кирпиченко и почётный ветеран металлургического комбината Анатолий Якорев.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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