Почётным гражданином г. Нижний Тагил стал Алексей Кушнарёв

Управляющий директор НТМК накануне отметил 50-тилетний юбилей, а завтра на самом комбинате большой праздник – предприятию исполняется 70 лет. В этом году кроме Алексея Кушнарева на звание Почетный гражданин Нижнего Тагила претендовали директор ДК Юбилейный Лидия Кирпиченко и почётный ветеран металлургического комбината Анатолий Якорев.