Разбойное нападение на свердловской трассе. Угнан грузовик
24 июня 2010, 16:23ОбществоArtem
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На трассе Екатеринбург - Нижний Тагил совершено разбойное нападение.
Злоумышленники, угрожая пистолетом, угнали грузовик «Урал». Это произошло вчера на 36 километре трассы. 37-летнему водителю ООО «Лесная концессия» обмотали голову бумагой, связали руки и ноги скотчем и отвезли на 56-й километр этой трассы, где благополучно отпустили. Автомобиль угнали. Об этом рассказали в Следственном управлении СКП РФ по Свердловской области. Уголовное дело возбуждено по факту разбойного нападения.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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