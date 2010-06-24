Разбойное нападение на свердловской трассе. Угнан грузовик

Злоумышленники, угрожая пистолетом, угнали грузовик «Урал». Это произошло вчера на 36 километре трассы. 37-летнему водителю ООО «Лесная концессия» обмотали голову бумагой, связали руки и ноги скотчем и отвезли на 56-й километр этой трассы, где благополучно отпустили. Автомобиль угнали. Об этом рассказали в Следственном управлении СКП РФ по Свердловской области. Уголовное дело возбуждено по факту разбойного нападения.