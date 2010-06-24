Собака пролетела по воздуху 32 километра из-за урагана
24 июня 2010, 15:17ОбществоArtem
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Мощный ураган в Венгрии унес собаку вместе с ее конурой.
По словам хозяйки, ее пес сидел на цепи в своей будке, когда начался шторм. Ветер срывал крыши с домов одну за другой. Сильный шторм унес прочь и собаку вместе с конурой. Счастливчика обнаружили в 32 км от дома его хозяйки. Собака была цела, хотя и сильно дрожала, а цепь и конура бесследно исчезли. После случившегося женщина назвала пса Счастливчиком.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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