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Собака пролетела по воздуху 32 километра из-за урагана
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Собака пролетела по воздуху 32 километра из-за урагана

24 июня 2010, 15:17ОбществоArtem
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