Стать актерами приглашает колледж искусств г. Нижний Тагил

Актёрское отделение нижнетагильского колледжа искусств объявляет набор абитуриентов. Шанс стать актёром дадут только 10-ти тагильчанам - именно столько мест открыто на отделении. Кстати, в следующем году актёрскому отделению колледжа искусств исполнится 10 лет. За это время было выращено множество актёров, которые с успехом работают не только в Нижем Тагиле, но даже в столичных театрах, рассказала заведующая литературной часть нижнетагильского театра драмы Ольга Черепова.

Торжества в честь юбилея актёрского отделения будет одним из ярких событий следующего театрального сезона. А откроется он, кстати, другим праздником для зрителей и молодых актёров - конкурсом «Апарте». Нынешний театральный сезон подходит к концу. Но в промежуток между сезонами тагильским любителям театра скучать не придётся. Сцену займут гости из Москвы и Челябинска. Московский театр оперетты выйдет на подмостки уже в начале июля. А в сентябре для тагильчан свои пьесы сыграет Челябинский академический драматический театр.