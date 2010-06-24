Тысячи молодых людей станут участниками всероссийского молодежного форума «Селигер-2010»

Глава ведомства Василий Якеменко особо отметил, что в этом году большой интерес к Форуму проявила зарубежная общественность. Событие посетят около двух тысяч иностранных студентов из 92 стран мира.

Форум традиционно пройдет в июле в Тверской области на озере Селигер, в сосновом бору рядом с монастырем Нилова Пустынь. Это беспрецедентный случай, когда в лесу неожиданно появляется целый инновационный город. «Селигер» ни в коем случае нельзя назвать обыкновенным палаточным лагерем или пристанищем «диких туристов»: достаточно упомянуть, что на всей территории Форума доступен беспроводной интернет. Участники будут жить по 3-4 человека в четырехместных палатках. Более чадящие условия предусмотрены только для учащихся элитных западных вузов - Стэнфорда, Массачусетса, Гарварда, Оксфорда. «Будем смотреть, как студенты Гарварда приживаются в наших палатках. Обычно там живут по четыре человека, но мы решили пойти навстречу, они будут жить по двое», - отметил Якеменко.

На Форум приедут около 10 тысяч гостей, в том числе политические лидеры, известные деятели культуры и искусства, представители бизнес-элиты. «Традиционно мы ожидаем первых лиц страны», - сообщил глава Росмолодежи. В прошлом году, президент страны Дмитрий Медведев провел с участниками Форума телемост, а премьер-министр Владимир Путин посетил «Селигер» лично. «Сегодня в современном мире мощь государства, его конкурентоспособность определяется, прежде всего, восприимчивостью к инновациям, ко всему новому, передовому и прогрессивному. И именно молодежь всегда была этим источником, не иссякающим, возобновляемым источником энергии, который так нужен сегодня для того, чтобы Россия процветала», - заявил в тот раз председатель правительства РФ.