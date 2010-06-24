Тысячи молодых людей станут участниками всероссийского молодежного форума «Селигер-2010»
Около 25 тысяч молодых людей станут участниками всероссийского молодежного инновационного форума «Селигер-2010», презентацию которого провело вчера в столичном ресторане «Москвич» Федеральное агентство России по делам молодежи.
Глава ведомства Василий Якеменко особо отметил, что в этом году большой интерес к Форуму проявила зарубежная общественность. Событие посетят около двух тысяч иностранных студентов из 92 стран мира.
Форум традиционно пройдет в июле в Тверской области на озере Селигер, в сосновом бору рядом с монастырем Нилова Пустынь. Это беспрецедентный случай, когда в лесу неожиданно появляется целый инновационный город. «Селигер» ни в коем случае нельзя назвать обыкновенным палаточным лагерем или пристанищем «диких туристов»: достаточно упомянуть, что на всей территории Форума доступен беспроводной интернет. Участники будут жить по 3-4 человека в четырехместных палатках. Более чадящие условия предусмотрены только для учащихся элитных западных вузов - Стэнфорда, Массачусетса, Гарварда, Оксфорда. «Будем смотреть, как студенты Гарварда приживаются в наших палатках. Обычно там живут по четыре человека, но мы решили пойти навстречу, они будут жить по двое», - отметил Якеменко.
На Форум приедут около 10 тысяч гостей, в том числе политические лидеры, известные деятели культуры и искусства, представители бизнес-элиты. «Традиционно мы ожидаем первых лиц страны», - сообщил глава Росмолодежи. В прошлом году, президент страны Дмитрий Медведев провел с участниками Форума телемост, а премьер-министр Владимир Путин посетил «Селигер» лично. «Сегодня в современном мире мощь государства, его конкурентоспособность определяется, прежде всего, восприимчивостью к инновациям, ко всему новому, передовому и прогрессивному. И именно молодежь всегда была этим источником, не иссякающим, возобновляемым источником энергии, который так нужен сегодня для того, чтобы Россия процветала», - заявил в тот раз председатель правительства РФ.
В этом году «Селигер» будет работать по семи основным направлениям. За творчество в любой форме отвечает секция «Артпарад». Музыканты, писатели, дизайнеры, режиссеры и даже танцоры смогут презентовать свои работы на высоком уровне, из них 100 человек получат все необходимые ресурсы для дальнейшего развития. Секция «Инновации и техническое творчество», также известная как Зворыкинский проект, в этом году привлекла солидных спонсоров, в том числе ОНЭКСИМ Групп. Смена «Информационный поток» посвящена журналистике и медиа-грамотности, ее представляла известная журналистка Елена Ищеева. В рамках секции «Предпринимательство», о которой рассказал депутат Госдумы РФ Владимир Груздев, 1000 молодых бизнесменов со всей страны обменяются опытом и научатся чему-то новому. «Международная смена» учреждена специально для зарубежных гостей. В активную политическую деятельность будут вовлечены участники секции «Лидерство». Наконец, смена «Технология добра», лицом которой на презентации выступила популярная певица Юлия Ковальчук, целиком отдана под социальные проекты. Мероприятие проводил певец и композитор Марк Тишман.