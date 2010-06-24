У Дмитрия Медведева появился свой микроблог
24 июня 2010, 14:32ОбществоArtem
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У Дмитрия Медведева появилась страничка в системе Twitter. Официальный аккаунт президента России за несколько часов набрал почти восемь тысяч подписчиков, сообщает «Интерфакс».
Первое сообщение в своем микроблоге президент оставил во время посещения офиса компании "Twitter Inc.". «Всем привет! Я в Твиттере и это мое первое сообщение!» - написал Медведев.
Пользователи интернета могут читать сообщения президента России в его микроблоге KremlinRussia на русском языке и в KremlinRussia_e - на английском.
© Ольга Орехова TagilCity.ru
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