В день борьбы с наркоманией жители г. Нижний Тагил проведут 11 пикетов

В этот день пройдет акция, организованная Городским общественным антинаркотическим советом совместно с Федеральной службой по контролю за оборотом наркотиков, «Тагил против наркотиков!». Добровольцы организуют 11 пикетов. Как рассказала оперуполномоченный УФСКН по Свердловской области Наталья Камешкова, волонтёры раздадут ленточки российского триколора и пригласительные билеты на концерт в парке Бондина. Детали акции можно уточнить по телефону: 34-31-04.