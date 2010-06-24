В день борьбы с наркоманией жители г. Нижний Тагил проведут 11 пикетов
24 июня 2010, 16:12ОбществоArtem
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26 июня жители г. Нижний Тагил отметят международный день борьбы с наркоманией.
В этот день пройдет акция, организованная Городским общественным антинаркотическим советом совместно с Федеральной службой по контролю за оборотом наркотиков, «Тагил против наркотиков!». Добровольцы организуют 11 пикетов. Как рассказала оперуполномоченный УФСКН по Свердловской области Наталья Камешкова, волонтёры раздадут ленточки российского триколора и пригласительные билеты на концерт в парке Бондина. Детали акции можно уточнить по телефону: 34-31-04.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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