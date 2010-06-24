В г. Нижний Тагил объявлено штормовое предупреждение

По словам метеорологов, в ближайшие дни воздух на Урале продолжит прогреваться, а в приземном слое атмосферы будут скапливаться загрязняющие выбросы.

Это связано с малоподвижностью атмосферы, которая наблюдается в эти знойные дни. При этом 24 июня в Свердловской области обещают кратковременные дожди и грозы.