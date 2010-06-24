В г. Нижний Тагил объявлено штормовое предупреждение
24 июня 2010, 09:41ОбществоArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Локальное штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области. Его действие продлится до 25 июня.
По словам метеорологов, в ближайшие дни воздух на Урале продолжит прогреваться, а в приземном слое атмосферы будут скапливаться загрязняющие выбросы.
Это связано с малоподвижностью атмосферы, которая наблюдается в эти знойные дни. При этом 24 июня в Свердловской области обещают кратковременные дожди и грозы.
© Ольга Орехова TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей