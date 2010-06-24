За мошенничество с материнским капиталом женщину отправили в колонию

36-летняя жительница Красноуральска родила третьего ребенка и обратилась в Пенсионный фонд за сертификатом на материнский капитал. Женщина сообщила о наличии у нее двоих старших детей, однако, скрыла, что осуждена за преступления против них и лишена родительских прав. При таких обстоятельствах женщина не имела права получить государственную поддержку. Однако достоверность ее сведений не проверили, и мамаша получила заветный сертификат. Между тем, и третьего ребенка она не будет воспитывать. Дочку мать оставила в роддоме.