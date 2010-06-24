Журналиста выгнали с заседания городской Думы г. Нижний Тагил

Так, журналиста Владимира Инжеватова выставили из зала заседания. «У нас, согласно регламенту, любой гражданин имеет право присутствовать на заседании думы, написав соответствующее заявление. Я такое заявление написал. Кроме того, у меня была журналистская аккредитация. Однако, в 8:29, за минуту до начала заседания ко мне подошел глава представительного органа Геннадий Упоров и потребовал, чтобы я покинул зал заседаний. Якобы никаких заявлений от меня не поступало. Меня буквально вытолкали из зала. Я пошел в приемную Упорова, где мое заявление быстро отыскали», - приводит «Новый Регион – Екатеринбург» слова Инжеватова.