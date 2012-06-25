Эксперты предупредили о росте дачных угонов

По словам представителей неназванной телематической компании, 60 процентов дачных угонов – это простые кражи. Еще 20 процентов – грабеж, когда хозяину машины угрожают и отбирают ключи. Оставшиеся 20 процентов – квалифицированный угон. Депутаты Госдумы ранее предложили убрать из Уголовного кодекса статью за угон, заменив ее категориями «кража», «грабеж», «разбой» или «хищение». По данным источника «Российской газеты», самым угоняемым автомобилем в Москве и области является Honda CR-V. На втором и третьем местах расположились Mazda 6 и Toyota Camry. Четвертое место занимают две модели Mitsubishi – Lancer и Outlander XL. Пятую позицию удерживает Lexus RX. Московская полиция подтвердила изданию эти данные, назвав самыми популярными среди угонщиков марки Mazda, Mitsubishi, Toyota и Honda. Специалисты сообщили, что автомобили премиум-класса также часто становятся объектами угона, но в 92 процентах случаев их удается вернуть владельцам благодаря системам спутниковой локации машины. Самыми угоняемыми моделями в 2011 году стали Mitsubishi Lancer, Mazda CX-7, Mitsubishi Outlander, Mazda 3 и Honda Accord. В «Топ-5» угоняемых марок лидером являлась Mitsubishi, на втором месте была расположена Lada. На третьем и четвертом местах находились Mazda и Toyota. Замыкала «пятерку» компания Honda.