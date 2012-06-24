Клещ у собаки. Укус клеща у собак. Удаление клещей.

С каждым годом активность клещей возрастает, и хозяева собак сталкиваются с проблемой: что же им делать, если их питомца укусил клещ. Эти насекомые являются переносчиками большого количества опасных болезней, поэтому каждый хозяин должен знать, как обезопасить животного от укуса и как убрать клеща.

Чтобы обезопасить собаку от возможных укусов клещей, лучше исключить прогулки в необработанных специальным химическим составом лесах и парках. Также можно воспользоваться специальными ошейниками для животных, созданными для защиты от клещей или противоклещевыми спреями, которые можно приобрести в ветеринарной аптеке.

Чаще всего клещи прячутся в кустарниках и в высокой траве. На теле животного клещи, как правило, присасываются к местам без волосяного покрова – в ушных раковинах, в складках кожи, на внутренней части лап или между пальцами. Если клещ начал кусать свою жертву, его очень проблематично снять, пока он не насытится. Этот процесс может длиться от нескольких часов до нескольких дней. Если клещ чем-то заражен, он может переносить заболевание на вашего питомца на протяжении нескольких часов. Поэтому чем раньше будет замечен и снят клещ, тем меньше риск заражения собаки.

Если вы заметили, что собаку укусил клещ, лучше не удалять его самостоятельно, а обратиться в ветеринарную клинику.

Многие владельцы животных пытаются удалить клеща у собаки самостоятельно. Но через какое-то время у собаки могут наблюдаться следующие симптомы – вялость, потеря аппетита, появляется слабость или начинается лихорадка. Между укусом клеща и появлением подобных симптомов может пройти 5-10 дней.