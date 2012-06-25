Mini выпускает серийный развозной универсал

На Женевской выставке этого года компания Mini продемонстрировала, как мог бы выглядеть универсал этой марки, ориентированный на коммерческое использование. Судя по всему, Mini Clubvan был воспринят публикой достаточно благожелательно, и вот – серийный двухместный универсал отправляется в серию. Clubvan получил только два посадочных места – остальное пространство отдано грузовому отсеку, объем которого составляет 860 л. Длинномеры в него не погрузишь – максимальная длина багажника не превышает 1150 мм, но для перевозки поклажи в городских условиях Clubvan должен подойти оптимально: он способен принять на борт до 500 кг груза. Грузовой отсек отделен от пассажирских мест сетчатой перегородкой. За оперативность доставки отвечает гамма из трех силовых агрегатов. На роль базового традиционно назначен 1,6-литровый мотор мощностью 98 л.с., ускоряющий универсал до 100 км/ч за 11,1 секунды и расходующий около 5,5 л/100 км. Старшим бензиновым мотором стала его 122-сильная версия: с таким двигателем Clubvan на 1,3 секунды быстрее и способен разогнаться до 201 км/ч, а не до 185. Не обошлось и без дизеля. Со 112-сильным силовым агрегатом универсал становится весьма экономичным, расходуя всего 3,9 л/100 км пути. Но и тихоходом его не назовешь – 10,2 секунды до 100 км/ч для развозного фургона вполне неплохо. Только для дизельной версии будет доступен опциональный 6-ступенчатый автомат, тогда как остальные универсалы довольствуются базовой 6-ступенчатой МКПП. Премьера серийного Mini Clubvan состоится в конце июня на гудвудском Фестивале скорости, а в продажу новинка поступит осенью этого года.