Новый Renault Logan впервые сфотографировали шпионы

Философия остается прежней - простой недорогой седан. Первоначально. А после в линейке будут представлены хэтчбек, пикап, универсал и минивэн. Изменится линейка двигателей и трансмиссий, устанавливаемых на Логаны: автомобили должны стать более экономичными и экологичными. Деталей пока не оглашено. Интересно так же и то, что в новом поколении Logan не ограничится бедными рынками вроде Ирана, Бразилии и Индии. Новинку также будут предлагать, например, в Великобритании под брендом Dacia, который стартует в стране в начале 2013 года. Ожидается, что в виде концепта новый Logan будет представлен на осеннем мотор-шоу в Париже, а серийная модель, скорее всего, дебютирует весной 2013 года в Женеве.