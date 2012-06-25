Новый Renault Logan впервые сфотографировали шпионы
25 июня 2012, 05:11ОбществоРОман БОТов
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Renault готовит смену для одной из своих самых успешных моделей Logan, которая под марками Renault и Dacia разошлась по всему миру более чем двухмиллионным тиражом. Новый Logan, закомуфлированный с головы до пят, удалось сфотографировать сайту Carscoop. Пока можно лишь сказать, что второе поколение будет немного больше по размерам, чем представленный в 2004 году Logan.
Философия остается прежней - простой недорогой седан. Первоначально. А после в линейке будут представлены хэтчбек, пикап, универсал и минивэн. Изменится линейка двигателей и трансмиссий, устанавливаемых на Логаны: автомобили должны стать более экономичными и экологичными. Деталей пока не оглашено. Интересно так же и то, что в новом поколении Logan не ограничится бедными рынками вроде Ирана, Бразилии и Индии. Новинку также будут предлагать, например, в Великобритании под брендом Dacia, который стартует в стране в начале 2013 года. Ожидается, что в виде концепта новый Logan будет представлен на осеннем мотор-шоу в Париже, а серийная модель, скорее всего, дебютирует весной 2013 года в Женеве.
Фото с сайта carscoop.blogspot.com
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