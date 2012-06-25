Опубликованы изображения нового дизайна «ё-кроссовера»

ё-кроссовер впервые был показан публике зимой 2011 года. Прототип машины был представлен в формате спортивного кросс-купе. Летом прошлого года ё-Авто показала кроссовер с обновленным дизайном, к которому покупатели, оформившие предварительный заказ, отнеслись негативно. В конце 2011 года ё-Авто отозвала из демонстрационного тура по России ё-кроссовер, объяснив свое решение намерением изменить дизайн машины. Ранее агентство Прайм сообщило, что ё-Авто намерено в конце 2012 года заключить с одной из вьетнамских компаний соглашение о создании совместного производства ё-мобилей. Мощность предприятия, как ожидается, составит около ста тысяч машин в год. По словам генерального директора ё-Авто Андрея Бирюкова, финансированием строительства завода займется государство. ё-мобиль - перспективный российский гибридный автомобиль. Его серийное производство планируется начать в Ленинградской области осенью текущего года. Изначально мощность российского предприятия составит 45 тысяч машин в год, но в дальнейшем она увеличится до 90 тысяч. Первым в производство пойдет ё-кроссовер стоимостью от 450 тысяч рублей.