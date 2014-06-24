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День молодежи в Нижнем Тагиле: 29 июня будет незабываемым!
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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День молодежи в Нижнем Тагиле: 29 июня будет незабываемым!

24 июня 2014, 16:00Общество
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