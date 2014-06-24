День молодежи в Нижнем Тагиле: 29 июня будет незабываемым!

В 2014 году в этот день ожидается не меньший ажиотаж. Уже распланированы мероприятия, подготовка к которым сейчас активно идет. Событий так много, что некоторые из них идут параллельно.

С 15:00 до 18:00 пройдут показательные выступления воспитанников ДЮСШОР в парке им. Бондина, а также соревнования по силовым видам спорта.

С 18:00 до 20:00 в парке Бондина пройдут соревнования по воркауту, или уличной гимнастике. Организаторами события является объединение «Спортивная молодежь Нижнего Тагила», участники которого уже успели зарекомендовать себя как активисты и борцы за здоровье тагильской молодежи.

С 17:00 до 20:00 – выступление творческих коллективов города, представление танцевальных студий и творческих объединений города. Приходите на площадку №2 в парке Бондина.

29 июня в парке имени А.П. Бондина будет сформирован «Тагильский Арбат» (вход в парк имени А.П. Бондина со стороны цирка). Вас ждут интересные мастер-классы по лаковой живописи, мыловарению, художественной обработке воска и бересты, изготовлению кукол, скрапбукингу и многому другому. Вы сможете насладиться живой музыкой и литературным творчеством российских поэтов, увидеть процесс создания рисунков в стиле граффити, а также заказать свой собственный портрет или шарж. Кроме того, у вас будет возможность проверить свою меткость в пейнтбольном тире горнолыжного комплекса «Гора Белая». И это еще не все. Приходите будет интересно!

В период с 17:00 до 19:00 на «Тагильском Арбате» (вход в парк со стороны цирка) будет организована акция «Сушка». «Сушка» - международная акция по обмену фотографиями, придуманная и впервые реализованная в Санкт-Петербурге в 2010 году. Суть акции состоит в том, что любой участник может повесить свои работы на веревки с помощью бельевых прищепок. В обмен на свои фотографии можно забрать любые другие.

Кроме того, в это же время на «Тагильском Арбате» будут установлены мольберты, где каждый желающий с помощью красок сможет изобразить любимый уголок родного города. Итоги конкурса будут подведены в 19:00, победители получат призы от партнера конкурса.

Тем временем на Вагонке на скейтплощадке площади Славы Дзержинского района будут проходить соревнования по скейтбордингу – с 17:00 до 19:00 часов.

А в городе с 12:00 до 16:30 за КВДЦ «Современник» пройдут традиционные показательные выступления и соревнования по автозвуку.

С 20:00 до 22:00 будет выступать группа «30:02» из Москвы и ди-джей из Екатеринбурга. Всё это за КВДЦ «Современник». С 17:00 именно там будет проходить концертно-развлекательная программа.

Празднование непременно пыодлится весь день, а это значит, что нужно найти хорошее место для обеда. Естественно, дешевая закусочная не подходит, в праздничный день лучше посетить один из ресторанов Ярославля, адреса и часы работы которых можно найти на сайте. Помимо ресторанов здесь можно найти кофейни и спорт-бары, пабы и ночные клубы Ярославля - отличные места для приятного времяпрепровождения!