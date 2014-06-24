Как ведется производство пакетов из полиэтилена для транспортно-логистических нужд

Успех доставки товаров обеспечивается правильной фасовкой. Понимая это, многие перевозчики берут упаковку на себя. Тару каждое транспортно-логистическое предприятие старается использовать собственную. Ее изготавливают на специальных линиях, которые есть на любом заводе, выпускающем кульки. Дизайн и форма такой продукции обычно сильно разнятся, но основа для разработки всех моделей берется одинаковая. Чаще всего образцом выступает «рукав» («полурукав») — классический мешок без ручек. Параметры варьируются, однако никогда не выходят за следующие пределы: длина — 260-420 мм, ширина — 340-500 мм.

Штамповка тоже ведется по единым требованиям. Специальные конверты делаются только из плотного (60-75 мкм), непрозрачного термопластичного полимера этилена. Он хорошо скрывает содержимое посылки и выглядит солидно, надежно, сдержанно. Базовая часть выполняется из усиленного материала, как правило, из многослойного. Соединение листов в одну систему обеспечивает прочность, стойкость к влиянию влаги, термического расширения и механических факторов. Верх фасовочных кульков формируется из менее грубой массы. Цели: упрощение укладки свертков в стопки, облегчение санкционированного вскрытия.

Чтобы достаточно тонкий закрывающийся элемент не треснул в пути, не поддался пальцам любопытствующих, его подгибают, дополняют крепкой застежкой. Когда у нас индивидуальное производство пакетов из полиэтилена для транспортно-логистических нужд только налаживалось, замки ставились исключительно на эксклюзивные фасовочные мешки, обычные просто складывались и пломбировались. Сейчас сохранению конфиденциальности перевозки способствуют специальные зипперы, которые защищаются клеевым слоем. При разрыве он деформируется, что препятствует повторному закрытию.