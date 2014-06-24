Как ведется производство пакетов из полиэтилена для транспортно-логистических нужд
Полиэтиленовые пакеты могут стать отличным и дешевым рекламоносителем – на них наносят логотипы, информацию о компании, ее услугах и контактные данные.
Успех доставки товаров обеспечивается правильной фасовкой. Понимая это, многие перевозчики берут упаковку на себя. Тару каждое транспортно-логистическое предприятие старается использовать собственную. Ее изготавливают на специальных линиях, которые есть на любом заводе, выпускающем кульки. Дизайн и форма такой продукции обычно сильно разнятся, но основа для разработки всех моделей берется одинаковая. Чаще всего образцом выступает «рукав» («полурукав») — классический мешок без ручек. Параметры варьируются, однако никогда не выходят за следующие пределы: длина — 260-420 мм, ширина — 340-500 мм.
Штамповка тоже ведется по единым требованиям. Специальные конверты делаются только из плотного (60-75 мкм), непрозрачного термопластичного полимера этилена. Он хорошо скрывает содержимое посылки и выглядит солидно, надежно, сдержанно. Базовая часть выполняется из усиленного материала, как правило, из многослойного. Соединение листов в одну систему обеспечивает прочность, стойкость к влиянию влаги, термического расширения и механических факторов. Верх фасовочных кульков формируется из менее грубой массы. Цели: упрощение укладки свертков в стопки, облегчение санкционированного вскрытия.
Чтобы достаточно тонкий закрывающийся элемент не треснул в пути, не поддался пальцам любопытствующих, его подгибают, дополняют крепкой застежкой. Когда у нас индивидуальное производство пакетов из полиэтилена для транспортно-логистических нужд только налаживалось, замки ставились исключительно на эксклюзивные фасовочные мешки, обычные просто складывались и пломбировались. Сейчас сохранению конфиденциальности перевозки способствуют специальные зипперы, которые защищаются клеевым слоем. При разрыве он деформируется, что препятствует повторному закрытию.
Замену упаковки нечестным исполнителем, кражу, подмену одного товара иным предупреждает нанесение на каждый конверт уникального штрих-кода. Подписывая акт приема-передачи, получатель должен непременно проверить соответствие имеющейся графической информации заявленным в сопроводительных бумагах сведениям. Появление возможности идентификации заставило перевозчиков внимательнее следить за грузом, бережнее обращаться с ним. Для размещения дополнительных документов на большинстве пакетов предусмотрен прозрачный карман. На упаковках для секретных посылок есть место для микропечатей (узкая лента вдоль швов) и подписи отправителя.