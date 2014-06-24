На Вагонке состоялся финал конкурса «Молодая семья» (ФОТО)

Выступали семьи в трех номинациях, где сполна смогли проявить все свои таланты и возможности: «Визитная карточка», «Озвучивание видеороликов» по теме «Забота о городе – дело каждого», «Семейные талантища». Борясь за победу, они пели, танцевали, создавали сценические шедевры, шутили и просто заряжали всех хорошим настроением.

Общий настрой конкурса можно определить емким лозунгом, предложенным семьей Ольховиковых: «Нет ценностей дороже в целом свете, чем Отчий дом, семья и наши дети!».

Основная борьба развернулась между двумя семьями работников химического завода «Планта» и научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» Овчинниковыми и Пахтусовыми, в результате которой первые победили с небольшим перевесом, всего 5 баллов. Обе семьи получили путевку в городской финал конкурса.

Все семьи, принявшие участие в районном финале конкурса «Молодая семья 2014», получили сертификаты на приобретение бытовой техники и подарки от предприятий, администрации Дзержинского района и спонсоров конкурса.