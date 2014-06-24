На Вагонке состоялся финал конкурса «Молодая семья» (ФОТО)
19 июня в Дзержинском Дворце детского и юношеского творчества в Нижнем Тагиле состоялся финал районного конкурса «Молодая семья», где перед зрителями и компетентным жюри предстали четыре семьи, победившие в отборочных турах. Это семьи Пахтусовых (ОАО «НПК «Уралвагонзавод»), Ольховиковых (ОАО «УКБТМ»), Овчинниковых (ОАО «Химический завод «Планта»), Чувакиных (ОАО «Химический завод «Планта»).
Выступали семьи в трех номинациях, где сполна смогли проявить все свои таланты и возможности: «Визитная карточка», «Озвучивание видеороликов» по теме «Забота о городе – дело каждого», «Семейные талантища». Борясь за победу, они пели, танцевали, создавали сценические шедевры, шутили и просто заряжали всех хорошим настроением.
Общий настрой конкурса можно определить емким лозунгом, предложенным семьей Ольховиковых: «Нет ценностей дороже в целом свете, чем Отчий дом, семья и наши дети!».
Основная борьба развернулась между двумя семьями работников химического завода «Планта» и научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» Овчинниковыми и Пахтусовыми, в результате которой первые победили с небольшим перевесом, всего 5 баллов. Обе семьи получили путевку в городской финал конкурса.
Все семьи, принявшие участие в районном финале конкурса «Молодая семья 2014», получили сертификаты на приобретение бытовой техники и подарки от предприятий, администрации Дзержинского района и спонсоров конкурса.
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