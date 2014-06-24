Работы на Краснознаменной в Нижнем Тагиле будут проходить до 27 июня

Как сообщили в МУП «Тагилдорстрой», асфальтирование на этой улице будут выполнятся ориентировочно до 27 июня. Владимир Ларионов добавил, что в настоящее время выполнено 50% объемов работ.

И если позволит погода, то работы будут выполнены к 27 июня отметил начальник ПТО.

В связи с производством дорожных работ движение будет перекрываться по полосам на отдельных участках автомобильной дороги на ул. Краснознаменная с 8.00 до 22.00.

Напомним, как сообщили TagilCity.ru в МУП «Тагилдорстрой», следующая на очереди улица - Носова, а после - Серова.

Фотография из группы «Тагил без ям»