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Работы на Краснознаменной в Нижнем Тагиле будут проходить до 27 июня
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Работы на Краснознаменной в Нижнем Тагиле будут проходить до 27 июня

24 июня 2014, 10:00Общество
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