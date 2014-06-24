Российский лицевой кирпич от Славдом

В ассортименте компании Славдом широко представлен отечественный облицовочный кирпич, который ничем не уступает импортным брендам. Высокое качество и привлекательный вид без изъянов при невысокой цене – особенность российской облицовки.

Кирпич, который применяется для отделки стен, имеет красивую лицевую сторону разной фактуры и цвета. Облицовочный кирпич делает стены непохожими на другие конструкции из обычных строительных материалов. Под ним скрываются неровности кладки и неприглядная грубая поверхность строительных материалов.

Местные производители предлагают широчайший выбор керамического и клинкерного облицовочного кирпича. Его характерная особенность цвет: белый, абрикосовый, бежевый, соломенный, какао, традиционный терракотовый. В этом сегменте представлено широкое разнообразие фактуры: береста, кора, тростник, ретро, рустик. Это лишь часть выбора керамического кирпича, который представлен в шоу-румах компании Славдом. Мы предлагаем нашим заказчикам продукцию: RAUF Fassade, TEREX, Голицынский КЗ , Маркинский КЗ, Стромский КЗ, Тербунский Гончар, УПСМ.