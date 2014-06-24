Сегодня в Нижнем Тагиле ожидается взрыв на карьере Валегин Бор
24 июня 2014, 12:10Общество
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Сегодня в Нижнем Тагиле по сообщению администрации города будут проводится взрывные работы.
Так, массовый взрыв будет осуществлен в карьере Валегин Бор. Сообщается, что работы по добыче щебня будут проводиться в период с 15:00 до 18:00.
Известно, что на подготовку к взрыву уходит порядка миллиона рублей: откачка воды, охрана карьеров, заряд и многое другое.
В настоящее время на месте ведутся подготовительные работы.
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