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Сегодня в Нижнем Тагиле ожидается взрыв на карьере Валегин Бор
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сегодня в Нижнем Тагиле ожидается взрыв на карьере Валегин Бор

24 июня 2014, 12:10Общество
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