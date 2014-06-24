«У каждой науки есть своя философия» - кандидатскую диссертацию по этому предмету теперь можно будет написать и в Нижнем Тагиле

Подробнее о том, как будет организована научная работа в институте, корреспонденту TagilCity.ru рассказал доктор философских наук, профессор, директор Департамента философии и Центра профориентации и регионального образования УрФУ Александр Перцев.

– Александр Владимирович, что конкретно может дать молодым преподавателям кандидатская и докторская диссертации?

За последние годы количество кандидатских и докторских диссертаций резко уменьшилось. Молодым преподавателям приходилось работать в 2-3 раза больше, чтобы прокормить семью, и им было некогда заниматься наукой. Кроме того, возросли требования к количеству необходимых публикаций, сократили число советов по защитам, и возник большой дефицит молодых ученых даже в ведущих университетах.

Между тем, защита диссертации предоставляет хорошие перспективы. Например, в столичных университетах делают ставку на поиск молодых кандидатов и докторов наук в провинции. Также сегодня все чаще и чаще директорами лицеев или колледжейстановятся кандидаты наук.

– Стоит ли писать кандидатские и докторские диссертации в Нижнем Тагиле?

Нижний Тагил всегда был не только промышленным, но и культурным центром. По размерам он не уступает многим областным городам, но почему-то считается, что все образование – особенно гуманитарное – надо получать в Екатеринбурге. В последние годы в Тагиле было закрыто 6 представительств вузов, где гуманитарное образование можно было получать по правилам, которые установило министерство. Однако эта деятельность может осуществляться в филиале УрФУ, каковым является Технологический институт. Название «технологический» не должно нас вводить в заблуждение – в Массачусетском технологической университете треть предметов – гуманитарные. Есть, в конце концов, не только производственные, но и социальные технологии. Так что, думаю, гуманитарные дисциплины будут успешно здесь развиваться.

– Нужно ли будет регулярно ездить в Екатеринбург?

Мы будем часто проводить в Нижнем Тагиле встречи с потенциальными научными руководителями, научные конференции, семинары и тому подобное на базе Технологического института. Когда работа перейдет на стадию индивидуальной, о встрече с руководителем кандидатской диссертации необходимо будет договариваться самостоятельно.

– Кто сможет получить ученую степень по философии?

В СССР считалось, что ученую степень по философии мог получить каждый, написав диссертацию с любым дипломом. Например, медик или физик. Это только поощрялось, потому что способствовало развитию обобщенного взгляда на науку и культуру. Как только медик задавался вопросом: Что такое медицина и каково ее место в культуре? – он становился философом. Обратное невозможно. Защитить кандидатскую или докторскую по медицине после философского факультета без специального медицинского образования нельзя. Сегодня принято считать, что у каждой науки есть своя философия. Ее сдают на кандидатских экзаменах. Поэтому философия у нас – новая, не та, которой учились наши родители и которая навязывала свои мнения представителям всех наук.

– Как можно начать работу над кандидатской диссертацией?

Есть три пути к кандидатской диссертации. Первый - очная аспирантура (платная и бесплатная). В аспирантуру бесплатную дают считанные места. На них огромный конкурс. Учитывается количество публикаций. В среднем в Екатеринбурге их 15-20 у каждого участника. Второй - заочная аспирантура. Разница в том, что когда вы поступаете, вы не оставляете трудовую книжку в университете. Бесплатных мест в заочную аспирантуру не дают уже несколько лет. Наконец, третий, очень удобный путь, который раньше назывался соискательство. Аспирант«прикрепляется» к кафедре, продолжает работать в другом месте и раз в полгода сдаеткандидатские экзамены и работает над диссертацией. Сегодня соискательство закрыли, но вместо этого вот-вот откроют что-то подобное.

– Будут ли организованы курсы для сдачи кандидатских экзаменов в Нижнем Тагиле?

Мы предлагаем тем, кто не изучал философию в УрФУ, подготовительные курсы к сдаче кандидатских экзаменов. Кроме того, проводится семинар для соискателей ученых степеней, где ученые, успешно выпустившие многих аспирантов, излагают общие принципы работы над диссертацией, а затем работают с каждым индивидуально. Такой семинар успешно работал в УрГУ на протяжении 30 лет. Сегодня мы с максимальными удобствами устроим его для тагильчан.

– Предполагаются ли курсы для сдачи кандидатского экзамена по иностранному языку?

Одно из условий, оговоренных в положениях о кандидатских экзаменах – обязательное освоение иностранного языка на подготовительных курсах. От подготовительных курсов, но не от сдачи кандидатского экзамена, освобождаются те, кто изучал иностранный язык как профильный. То есть выпускники иняза, которые всегда были необыкновенно сильны в Нижнем Тагиле, будут пользоваться приоритетом. Мы приглашаем их особо, диссертацию будем писать на основе переводимых ими иностранных текстов. Постепенно в Нижнем Тагиле станет достаточно квалифицированных преподавательских кадров, чтобы вести в технологическом институте подготовку по гуманитарным специальностям.

К тому же, написание кандидатской диссертации не предполагает каких-либо ограничений по возрасту и специальности. Подробней об этом можно узнать на собрании, которое состоится 27 июня в 13 часов по адресу: Нижний Тагил, улица Карла Либнехта, 30, 4 этаж. Те, кто не сможет присутствовать, могут пообщаться по телефону 8-909-014-79-48 или написать на электронную почту apertzev@mail.ru.