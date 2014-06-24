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«У каждой науки есть своя философия» - кандидатскую диссертацию по этому предмету теперь можно будет написать и в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«У каждой науки есть своя философия» - кандидатскую диссертацию по этому предмету теперь можно будет написать и в Нижнем Тагиле

24 июня 2014, 12:45Общество
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