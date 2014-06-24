В Дзержинском районе провели митинг, посвященный 73-ей годовщине начала войны (ФОТО)

В этот скорбный день на площади Славы у Вечного огня собрались люди разных поколений потому, что эта площадь – символ памяти, дань уважения всем, кто отстаивал свободу и независимость нашего Отечества. В митинге приняли участие ветераны войны и труженики тыла, руководители и делегации от предприятий, учреждений и организаций, военнослужащие в/ч 6748, педагоги и учащиеся образовательных учреждений, жители и гости района. Открыл митинг глава администрации Дзержинского района Руслан Юсупов. В своем выступлении он отметил, что «мы не должны забывать тех, кто ценой своей жизни и здоровья ковал победу на фронте и в тылу. Знать и помнить имена погибших – наш святой долг». На митинге выступили председатель районного совета ветеранов Гуторов Анатолий Владимирович, кадет школы № 13 Фомин Максим.

Капитан войсковой части 6748 Овчинников Дмитрий Константинович напомнил всем присутствующим об истории развития фашизма в Германии и обратился к молодежи со словами о том, что два понятия – национализм и патриотизм – идут рядом друг с другом, но необходимо помнить, что это абсолютно разные понятия.

На сегодняшний день в районе осталось всего 93 участника ВОВ и 1812 тружеников тыла, которые служат героическим примером и нравственным ориентиром для подрастающего поколения.

К памятным местам на площади Славы были возложены венки от администрации района, предприятий; гирлянда от военнослужащих в/ч 6748; цветы от учащихся образовательных учреждений, ветеранов и жителей района.

Память о павших в боях за свободу и независимость нашей Родины в годы Великой Отечественной войны жители района почтили минутой молчания.

На мемориальном комплексе «Курган памяти» было организовано возложение венка в память погибшим на войне, которые умерли в госпиталях в военные и послевоенные годы.

После митинга состоялся прием главы администрации района Руслана Юсупова. Для участников войны и тружеников тыла администрацией района была организована поездка в детский оздоровительный лагерь «Северянка», где ветеранов встретили «живым коридором» ребята лагеря. Была организована концертная программа, в которой прозвучали песни военных лет. Участники войны были приглашены на экскурсию по корпусам лагеря, где они пообщались с ребятами лагеря. Также для ветеранов и тружеников тыла была организована «полевая кухня». Отведав солдатскую кашу, спев под баян песни военных лет и проведя диалог поколений, ветераны войны с благодарностью отозвались о теплом приеме, оказанном им руководством лагеря.