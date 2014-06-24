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В Дзержинском районе провели митинг, посвященный 73-ей годовщине начала войны (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Дзержинском районе провели митинг, посвященный 73-ей годовщине начала войны (ФОТО)

24 июня 2014, 14:45Общество
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