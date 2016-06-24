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Инженерные классы появятся в трех школах Нижнего Тагила
Сюжеты:
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Инженерные классы появятся в трех школах Нижнего Тагила

24 июня 2016, 09:45Общество
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