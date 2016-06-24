Инженерные классы появятся в трех школах Нижнего Тагила

Профильные инженерные классы откроются в СОШ № 6, 66 и 80. Обучение будет бесплатным и в этом году бесконкурсным. В следующем году будет объявлен конкурс – отбор будет индивидуальным. Активное участие в реализации проекта примет ЕВРАЗ НТМК. На его средства будет оборудован кабинет физики в 6-й школе.

В настоящее время на предприятиях существует большая нехватка инженерно-технического персонала, поэтому данное направление очень востребовано на рынке труда. Это первый опыт тагильчан в данном проекте: до сегодняшнего дня не было профильных классов ни в одной школе города.

Такое обучение специальной направленности сможет подготовить учеников к сдаче сложных экзаменов по техническим дисциплинам и дальнейшему поступлению в вуз. Ребята, обучающиеся по такой системе, получат углубленное изучение профильных предметов (физика, химия, математика, информатика) и возможность пройти элективные курсы на площадках НТИ(ф) УрФУ и Центра подготовки персонала НТМК.

Участие в олимпиадах и конкурсах, обучение и прохождение практики под руководством лучших преподавателей нижнетагильского института – все это даст определенные преимущества при поступлении в высшие учебные профессиональные заведения. А родителям не придется платить за занятия репетиторов, так как подобное обучение способно их заменить.

Данный проект помогает также решить проблему профориентации школьников. Обучающиеся смогут выбрать один из двух профилей: инженерный или информационно-технологический. В процессе обучения школьникам будет оказана помощь в профессиональном самоопределении, становлении, социальной и психологической адаптации.

Учебная программа будет организована в соответствие с СанПиН и включит не менее 34 учебных недель на протяжении учебного года. При этом школьники будут учиться не более 7 уроков в день.