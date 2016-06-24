Общественная кампания «Гражданин и полиция» пройдет в Нижнем Тагиле

Акция «Гражданин и полиция» в Свердловской области пройдет уже в третий раз. Вадим Карастелев, координатор акции, приезжал в Нижний Тагил и остался доволен изменениями, которые он заметил в этот раз. В этом году появилось нововведение – информационные стенды с перекидными книжками. Они будут рекомендованы к использованию по всем ОВД России.

Учитывая опыт проведения прошлых кампаний и недочеты, обнаруженные во время предыдущих проверок, представитель общественников Василий Рыбаков сказал о том, что необходимо сосредоточиться и учесть все замечания. В планах проведения акции - посещение общественниками всех опорных пунктов и анкетирование участковых. Еще одно нововведение нынешней кампании – подписание кодекса этики. Кодекс этики не позволяет грубости, пренебрежения, заносчивости и предъявления неправомерных действий. Задачей общественных контролеров является помощь полиции решать проблемы жителей города, а не пиариться, подытожил свою речь В. Рыбаков.

Полковник Абдулкадыров пообещал поддержку общественным контролерам со стороны полиции. Он заявил о том, что полиция борется с недоработками, которые проявляются во время работы сотрудниками, и всегда реагирует на обращения граждан.

Встреча сотрудников полиции и общественников закончилась назначением даты проведения кампании в Нижнем Тагиле. Результаты встречи и время проведения акции будут сообщены в средствах массовой информации.