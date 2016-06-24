В Нижнем Тагиле присвоившего 6 миллионов рублей директора турфирмы отправили в колонию на 3,5 года
В Нижнем Тагиле закончился суд над Татьяной Комухиной, бывшим директором туристического агентства «Элит-Круиз». В 2015 году 53 клиента фирмы не получили путевки и не слетали на отдых, за который заплатили в общей сложности 6 миллионов рублей.
Недавно Ленинский районный суд огласил приговор по этому делу. За мошенничество Татьяне Комухиной назначили наказание в виде 3,5 лет лишения свободы. Напомним, максимальное наказание предусматривало лишение свободы до 10 лет. Приговор ещё не вступил в законную силу.
Пока шло судебное разбирательство, Татьяна Комухина возместила ущерб нескольким бывшим клиентам. 17 потерпевших получили от неё возмещение на общую сумму 338 тысяч рублей.
В конце прошлого года директор ещё одного туристического агентства предстал перед судом. Ксения Журавлева, чья фирма «Элита тур» также обманула более 50 тагильчан на сумму 6 миллионов рублей, была приговорена к лишению свободы на 6 лет и 1 месяц. Позже срок заключения уменьшили до 6 лет.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru