Первая академическая смена летнего лагеря для одаренных детей примет лучших тагильских школьников в Екатеринбурге

Направлением первой академической смены летнего лагеря для одаренных детей будет наука. Лагерь сможет принять 70 лучших школьников – победителей олимпиад и конкурсов различного уровня по математике, информатике, физике, химии и технологии.

Смена начнется 1 августа и продлится три недели – по 21 августа. На базе бизнес-центра «Панорама» юные интеллектуалы получат новые знания по таким темам, как «Инновационная деятельность и трансфер технологий», «Основы проектирования WEB-приложений», «Основы WEB-разработки», «Схемотехника и робототехника».

В практической части школьников ждут семинары, лекции, контрольные мероприятия и обучение проектной деятельности.

Кроме научных занятий, дети посетят культурные и спортивные мероприятия. Учителями талантливых детей на время лагерной смены станут ведущие педагоги физико-математических школ.

Электронная регистрация в летний лагерь открыта на сайте http://molodost.ru. Списки зачисленных на естественнонаучную смену будут опубликованы там же до 20 июля. Питание и пребывание школьников будет оплачиваться из бюджета свердловской области.