Первая академическая смена летнего лагеря для одаренных детей примет лучших тагильских школьников в Екатеринбурге
Тагильских школьников от 13 до 17 лет приглашают в летний лагерь для одаренных детей, организованный Фондом поддержки талантливых детей и молодежи Уральского образовательного центра «Золотое сечение». Открыта электронная регистрация на августовскую смену.
Направлением первой академической смены летнего лагеря для одаренных детей будет наука. Лагерь сможет принять 70 лучших школьников – победителей олимпиад и конкурсов различного уровня по математике, информатике, физике, химии и технологии.
Смена начнется 1 августа и продлится три недели – по 21 августа. На базе бизнес-центра «Панорама» юные интеллектуалы получат новые знания по таким темам, как «Инновационная деятельность и трансфер технологий», «Основы проектирования WEB-приложений», «Основы WEB-разработки», «Схемотехника и робототехника».
В практической части школьников ждут семинары, лекции, контрольные мероприятия и обучение проектной деятельности.
Кроме научных занятий, дети посетят культурные и спортивные мероприятия. Учителями талантливых детей на время лагерной смены станут ведущие педагоги физико-математических школ.
Электронная регистрация в летний лагерь открыта на сайте http://molodost.ru. Списки зачисленных на естественнонаучную смену будут опубликованы там же до 20 июля. Питание и пребывание школьников будет оплачиваться из бюджета свердловской области.
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