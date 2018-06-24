А где цветы? Заложенные в смету растения не высажены в новом сквере Алапаевска (ФОТО)

В сети появилась информация о том, что цветы и кустарники, заложенные в смету, не высажены в новом сквере Алапаевска. Организация «Гражданский патруль Алапаевска» сообщила, что по смете в новый сквер города в первые теплые дни должны были высадить цветы и кустарники барбариса. Однако клумбы в сквере до сих пор пустые, несмотря на то, что благоприятная погода для высадки растений уже была.
Написано также в смете, что садить цветы да кустарник кислых ягод должны были начать в дни теплые, а они были. Для июня, конечно, не столь теплые, но для высадки растений вполне-таки годная погода. А спросим мы «где цветы»? У администрации города, та что приняла сквер и торжественно его открыла, -- говорится в записи группы «Гражданский патруль Алапаевска».