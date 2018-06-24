Патриарх Кирилл прибудет в Екатеринбург 13 июля в рамках фестиваля «Царские дни»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приедет в Екатеринбург и привезет мощи княгини-великомученицы Елизаветы Федоровны 13 июля 2018 года в честь христианского фестиваля «Царские дни».

Торжественную встречу ковчега патриарха проведут в Храме-на-крови перед всенощным бдением. 16 июля 2018 года пройдет божественная литургия перед крестным ходом до Ганиной Ямы под руководством Предстоятеля Русской православной церкви.





«Царские дни» начнутся в столице Урала 14 июля 2018 года.



Основным событием мероприятия станет крестный ход от Храма-на-крови до монастыря Царственных Страстотерпцев в Ганиной Яме, который будет проходить в ночь с 16 на 17 июля. Верующим мирянам и священнослужителям предстоит пройти 21 км, сообщают «Аргументы и факты».





Также приезд патриарха ожидается в Алапаевск, где выступит приглашенная из ЮАР группа этнической музыки «Местные мальчики».