Жительница Новочебоксарска ищет пропавшего в Кушве отца через экстрасенсов (ФОТО)

Жительница Новочебоксарска с помощью экстрасенсов разыскивает своего отца, пропавшего в городе Кушва. Людмила из Новочебоксарска разместила в группе соцсети обращение к экстрасенсам с просьбой о помощи в поиске отца Рака Валентина Михайловича 1955 года рождения.
По словам женщины, ее родители развелись в 1986 году, и после этого отец уехал в город Кушву Свердловской области.
Несколько лет назад мужчина ушел из дома и пропал. Как рассказали Людмиле родственники отца, пропал он неожиданно, и его никто не искал.
Теперь Людмила просит людей с экстросенсорными способностями помочь ей в поиске отца.