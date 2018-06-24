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Новости Нижнего Тагила

Жительница Новочебоксарска ищет пропавшего в Кушве отца через экстрасенсов (ФОТО)

24 июня 2018, 13:35Добавить новость
Кушва,Новочебоксарск,пропавший,поиск,отец,экстрасенсы,соцсети
Жительница Новочебоксарска с помощью экстрасенсов разыскивает своего отца, пропавшего в городе Кушва. Людмила из Новочебоксарска разместила в группе соцсети обращение к экстрасенсам с просьбой о помощи в поиске отца Рака Валентина Михайловича 1955 года рождения.

По словам женщины, ее родители развелись в 1986 году, и после этого отец уехал в город Кушву Свердловской области.

Несколько лет назад мужчина ушел из дома и пропал. Как рассказали Людмиле родственники отца, пропал он неожиданно, и его никто не искал.

Теперь Людмила просит людей с экстросенсорными способностями помочь ей в поиске отца.

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