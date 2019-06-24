Адвокат Худояна: от подзащитного требовали 100 млн долларов

Адвокат защиты Сергей Чижиков сообщил, что все данные о незаконных действиях в отношении Худояна направлены заместителю министра внутренних дел РФ – главе Следственного департамента Александру Романову, и генеральному прокурору РФ Юрию Чайке, пишет издание Pravo.ru.

В последнем заседании по делу бизнесмена, адвокаты заметили ряд грубых нарушений. Так, суд не стал выслушивать представителей защиты, принял как данное то, что якобы Худоян пытается бежать из России. И это вопреки тому, что бизнесмен на добровольной основе передал свой загранпаспорт следствию.

Масса вопросов существует и относительно самого расследования. Худояна обвиняют в хищении земельных участков и причиненном ущербе в два миллиарда рублей. Обвинителем в этом деле выступает Сергей Говорухин, который, к слову, сейчас находится в федеральном розыске. Говорухин представляет в суде интересы британской организации “Мэнсфилд Экзекьютив Лимитед”, которая признана потерпевшей стороной. Интересно, что разбирательство идет по поводу передачи земельных участков в Москве от одной российской компании к другой. Казалось бы, при чем тут зарубежная компания? Но стоит учитывать тот факт, что представителем “Мэнсфилд Экзекьютив Лимитед” является Сергей Говядин.

В декабре 2018 года Тверской суд города Москва выдал разрешение на проведение обысков в доме Худояна. В то время главным подозреваемым по делу проходил руководитель ООО «Авиасити» Сергей Коноплев. Однако следователь Малышкина установила незаконную слежку за Худояном. Она, не имея для этого прав, изъяла данные камер видеонаблюдения из подъезда дома, где живет Худоян. Отметим, что это является нарушением неприкосновенности частной жизни.

Также масса вопросов осталась после вызова бизнесмена к следователям 13 июня этого года. Официальная встреча Худояна и его защиты со следователями была назначена на 18 июня. Однако его задержали и доставили в отдел полиции, где прошла очная ставка с обвинителями Самиевым и Говядиным. Также на встрече присутствовала и та самая следователь Малышкина, о чем позднее заявил адвокат защиты Александр Карабанов. Но ее присутствие не смутило Говядина, и тот потребовал от Худояна 100 млн долларов ради «урегулирования конфликта».