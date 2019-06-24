Депутаты Госдумы предложили отменить штраф за тонировку автомобиля

В настоящее время штраф за тонировку автомобиля составляет 500 рублей. Депутаты предложили упразднить данную статью Кодекса об административных правонарушениях.

По мнению депутатов, тонировка «позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке».

Депутаты также отметили, что соответствие светопропускания стекол не является защитой от штрафа, так как приборы для замера имеют погрешности в работе.