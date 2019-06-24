Депутаты Госдумы предложили отменить штраф за тонировку автомобиля
Депутаты от ЛДПР во главе с вице-спикером Игорем Лебедевым внесут в Госдуму проект об отмене штрафа за тонировку стекол автомобиля, сообщает издание ТАСС.
В настоящее время штраф за тонировку автомобиля составляет 500 рублей. Депутаты предложили упразднить данную статью Кодекса об административных правонарушениях.
По мнению депутатов, тонировка «позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке».
Депутаты также отметили, что соответствие светопропускания стекол не является защитой от штрафа, так как приборы для замера имеют погрешности в работе.
Помимо этого, в приложении к ПДД говорится, что светопропускание ветровых стекол должно быть не мене 75%, прочих — 10%. Данная норма утратила силу с 1 января 2015 года, но, по мнению депутатов, госавтоинспекция продолжает руководствоваться старым ГОСТом.