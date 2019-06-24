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#домахорошо
«Дочка» Ростеха и АО Глонасс может уничтожить целый сегмент рынка
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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«Дочка» Ростеха и АО Глонасс может уничтожить целый сегмент рынка

Сегодня, 20:09ОбществоФото: pxhere.com
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