«Дочка» Ростеха и АО Глонасс может уничтожить целый сегмент рынка

Издание «Новые известия» отмечает, что благодаря камерам фотовидеофиксации на дорогах России ощутимо снизилось число дорожно-транспортных происшествий. На данный момент по регионам работает порядка 15 тысяч камер.

В июне стало известно о планах по созданию единой организации, которая займется обеспечением всех контрактов по России. Логично, что это возмутило специалистов и участников рынка, так как создание единой управляющей компании просто не оставляет места для конкуренции в данной сфере.

В качестве оператора предложили компанию ГЛОНАСС БДД. Она, якобы, занимается разработкой и внедрением интеллектуальных транспортных систем с применением системы ГЛОНАСС. Однако на официальном сайте организации нет никакой информации о ее работе. Зарегистрирована компания в Казани и других филиалов по России у нее нет.

ГЛОНАСС БДД является дочерней компанией Ростеха и АО Глонасс. При этом Ростех владеет 34% в компании, Глонасс – 30%. Остальные 36% принадлежат некому Артему Лопатину и его компании ООО «Сотка Высоток».

Известно, что два года назад компания Лопатина выкупила у фонда «Стартобаза» долю в 70% в «Автодории». Руководитель фонда – Светлана Никифорова, на тот момент была женой министра связи Николая Никифорова.

Теперь этой компании хотят отдать все права на изготовление оборудования и ПО, которым ранее занималась целая отрасль и конкурирующие компании.

Генеральный директор «Технологии безопасности дорожного движения» в Перми Дмитрий Сычиков подчеркнул, что внедрение монополии попросту оставит без работы многих специалистов. Кроме того, существующая конкуренция позволяет сохранять средства в бюджете, однако после признания ГЛОНАСС БДД как единого поставщика ПО и оборудования, все средства перейдут в пользование главам компании.

Коммерческий директор и владелец петербургской компании «Ольвия» Сергей Зайцев отметил, что новая объединенная компания планирует установить арендную плату за камеры, которая в три раза превышает существующую: по 90 тысяч рублей. Это, как подсчитал эксперт, обойдется в 5,4 миллиона рублей за пять лет, в то время как сама камера стоит полтора – два миллиона рублей. Это станет просто невыгодно для регионов.

Отмечается, что ГЛОНАСС БДД также нет единой структуры и кадрового состава по всей России, что значительно осложнит ей работу.

Сычиков отметил, что в небольших населенных пунктах, таких, например, как Курган, автовладельцы стараются соблюдать ПДД чтобы получить меньше штрафов. В Вологде и Краснодаре же наоборот, отмечается большое количество штрафов. Однако все постановления незначительные, но компенсируются за счет количества нарушений. Теперь же, подчеркнул Сычиков, предлагают ввести единую стоимость контрактов для всех регионов.

Кроме того, внедрение единой системы негативно отразиться на работе полицейских. Камеры фиксации используются не только для того, чтобы выписывать штрафы ГИБДД; они также помогают в проведении оперативно-розыскных мероприятий.