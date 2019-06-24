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Художник из Нижнего Тагила взял награду на триеннале «Лабиринт-2019» в Магнитогорске
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Художник из Нижнего Тагила взял награду на триеннале «Лабиринт-2019» в Магнитогорске

Сегодня, 11:14ОбществоФото: группа Вконтакте "ЛАБИРИНТ - 2019"
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