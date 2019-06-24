Художник из Нижнего Тагила взял награду на триеннале «Лабиринт-2019» в Магнитогорске
Сегодня, 11:14ОбществоФото: группа Вконтакте "ЛАБИРИНТ - 2019"
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На третьей межрегиональной триеннале современного изобразительного искусства «ЛАБИРИНТ — 2019» житель Нижнего Тагила Андрей Бортников стал победителем в номинации «Арт-объект». За победу он получил диплом 2 степени.
Всего было заявлено шесть номинаций. Гран-при в номинации «Арт-объект» получила Елена Павлова из города Санкт-Петербург, а диплом 1 степени Александр Мельников из Магнитогорска.
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Работа Павловой Елены (г. Санкт-Петербург)
Фото: группа Вконтакте "ЛАБИРИНТ - 2019"
Ещё одна тагильчанка — председатель Нижнетагильского отделения ВТОО «СХР» Анжелика Южакова — состояла в жюри.
Как указано в описании группы выставки в городе Магнитогорск, название проекта символизирует поиск самостоятельных путей к истине через лабиринт личностного опыта. Одной из основных целей проекта является демонстрация разнообразия трактовки широкого круга тем и диапазона выразительных средств, форм и возможностей современного изобразительного искусства.
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