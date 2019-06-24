Художник из Нижнего Тагила взял награду на триеннале «Лабиринт-2019» в Магнитогорске

Всего было заявлено шесть номинаций. Гран-при в номинации «Арт-объект» получила Елена Павлова из города Санкт-Петербург, а диплом 1 степени Александр Мельников из Магнитогорска.

Как указано в описании группы выставки в городе Магнитогорск, название проекта символизирует поиск самостоятельных путей к истине через лабиринт личностного опыта. Одной из основных целей проекта является демонстрация разнообразия трактовки широкого круга тем и диапазона выразительных средств, форм и возможностей современного изобразительного искусства.