Куйвашев устроил разнос мусорным регоператорам после прямой линии с Путиным

О крайних мерах губернатор сказал на совещании со «Спецавтобазой», «Рифеем» и «Экосервисом».

По мнению Куйвашева, регоператоры не всегда справляются с работой должным образом: график вывоза часто сбивается, и есть проблема с медленной актуализацией базы данных потребителей.

Напомним, что во время «Прямой линии» президента Владимира Путина в эфире прозвучала жалоба жителя Верхней Салды. Мужчина написал, что мусорная реформа не работает, а чистый район города превратился в мусорную свалку.