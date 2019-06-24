Куйвашев устроил разнос мусорным регоператорам после прямой линии с Путиным
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев пригрозил мусорным регоператорам «расставанием» с ними, если они не улучшат показатели работы, сообщает информагентство Ура.ру.
О крайних мерах губернатор сказал на совещании со «Спецавтобазой», «Рифеем» и «Экосервисом».
По мнению Куйвашева, регоператоры не всегда справляются с работой должным образом: график вывоза часто сбивается, и есть проблема с медленной актуализацией базы данных потребителей.
Напомним, что во время «Прямой линии» президента Владимира Путина в эфире прозвучала жалоба жителя Верхней Салды. Мужчина написал, что мусорная реформа не работает, а чистый район города превратился в мусорную свалку.
Позже выяснилось, что «Рифей» устранил свалку за сутки до «Прямой линии». Обслуживающий Верхнюю Салду и Нижний Тагил оператор подчеркнул, что свалки возникают из-за того, что предприниматели не хотят заключать договоры на вывоз ТКО, выбрасывают мусор рядом с жилыми домами.