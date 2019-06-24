Мэр Нижнего Тагила встретится с инвалидом, который просил Путина о спортплощадке
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев заявил, что встретится с общественником Александром Коченковым, который ранее записал видеообращение к президенту России с просьбой отремонтировать спортивную площадку в микрорайоне «9-й поселок».
Об этом Пинаев заявил в эфире телеканала «Тагил-ТВ».
Мне просто интересно будет с ним повстречаться, переговорить. Такая встреча запланирована на следующую неделю,рассказал Владислав Пинаев.
Мэр сказал, что планирует вместе с Александром Коченковым посмотреть детскую площадку, которую тот просил отремонтировать, и оценить, каким образом и за какие средства её можно привести в нормальное состояние. Пинаев добавил, что после решения вопроса о спортплощадке, сотрудничество с Александром возможно и в дальнейшем.
Кроме того, мэр пообещал, что обращения остальных граждан также будут взяты на контроль. По поводу ещё одной детской площадки на пересечении улиц Фрунзе-Космонавтов он сообщил, что вся шумиха возникла из-за слухов.
Организация начала демонтировать площадку — началась паника. А оказалось, что площадка просто находится в аварийном состоянии и несёт в себе угрозу для детей, которые на ней могут играть, пояснил мэр.
В дополнение мэр прокомментировал ситуацию с общежитием на улице Тельмана.
Конкурсный управляющий при прохождении процедуры банкротства котельно-радиаторного завода продал имущество. Предприниматель из Екатеринбурга это имущество купил. Имуществом оказался многоквартирный дом по улице Тельмана,сказал мэр в эфире «Неделя в Тагиле».
По словам Пинаева, в дальнейшем из-за неинформированности среди местных жителей поднялись слухи, но после людям объяснили все юридические тонкости, и сейчас этим вопросом занимается вице-мэр Вячеслав Горячкин.
Я думаю, найдем компромиссное решение и доведём её до конца,заявил Владислав Пинаев.
Напомним, 20 июня прошла прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Это уже 17-я по счёту линия: она продлилась более четырёх часов, на ней озвучили 81 вопрос.