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Мэр Нижнего Тагила встретится с инвалидом, который просил Путина о спортплощадке
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Мэр Нижнего Тагила встретится с инвалидом, который просил Путина о спортплощадке

Сегодня, 13:13ОбществоФото: «Официальный сайт города Нижний Тагил»
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