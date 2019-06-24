Мэр Нижнего Тагила встретится с инвалидом, который просил Путина о спортплощадке

Об этом Пинаев заявил в эфире телеканала «Тагил-ТВ».

Мне просто интересно будет с ним повстречаться, переговорить. Такая встреча запланирована на следующую неделю,рассказал Владислав Пинаев.

Мэр сказал, что планирует вместе с Александром Коченковым посмотреть детскую площадку, которую тот просил отремонтировать, и оценить, каким образом и за какие средства её можно привести в нормальное состояние. Пинаев добавил, что после решения вопроса о спортплощадке, сотрудничество с Александром возможно и в дальнейшем.

Кроме того, мэр пообещал, что обращения остальных граждан также будут взяты на контроль. По поводу ещё одной детской площадки на пересечении улиц Фрунзе-Космонавтов он сообщил, что вся шумиха возникла из-за слухов.

Организация начала демонтировать площадку — началась паника. А оказалось, что площадка просто находится в аварийном состоянии и несёт в себе угрозу для детей, которые на ней могут играть, пояснил мэр.

В дополнение мэр прокомментировал ситуацию с общежитием на улице Тельмана.

Конкурсный управляющий при прохождении процедуры банкротства котельно-радиаторного завода продал имущество. Предприниматель из Екатеринбурга это имущество купил. Имуществом оказался многоквартирный дом по улице Тельмана,сказал мэр в эфире «Неделя в Тагиле».

По словам Пинаева, в дальнейшем из-за неинформированности среди местных жителей поднялись слухи, но после людям объяснили все юридические тонкости, и сейчас этим вопросом занимается вице-мэр Вячеслав Горячкин.

Я думаю, найдем компромиссное решение и доведём её до конца,заявил Владислав Пинаев.