Мэрия Екатеринбурга купила подписку на журнал о драгоценных украшениях

Подписка оформлена на получателя из кабинета № 117 мэрии. Всего чиновники подписались на 46 изданий, среди которых глянцевый журнал «Ювелирная Россия», стоимость контракта составила 336 тысяч рублей.

Журнал выходит раз в два месяца. Его читатели могут узнать о трендах ювелирного мира, на страницах можно встретить материалы об известных брендах, рекламу, в том числе и дорогостоящих изделий с бриллиантами.