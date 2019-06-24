Мэрия Екатеринбурга купила подписку на журнал о драгоценных украшениях
Сегодня, 14:50ОбществоФото: pixabay.com
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Администрация Екатеринбурга оплатила полугодовую подписку на журнал новостей из мира драгоценностей, пишет Ура.ру.
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Подписка оформлена на получателя из кабинета № 117 мэрии. Всего чиновники подписались на 46 изданий, среди которых глянцевый журнал «Ювелирная Россия», стоимость контракта составила 336 тысяч рублей.
Журнал выходит раз в два месяца. Его читатели могут узнать о трендах ювелирного мира, на страницах можно встретить материалы об известных брендах, рекламу, в том числе и дорогостоящих изделий с бриллиантами.
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