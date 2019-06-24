Николай Карполь высказался о строительстве храма в Екатеринбурге
Сегодня, 13:51ОбществоФото: "Уралочка"
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Главный тренер волейбольного клуба «Уралочка» Николай Карполь поддержал отказ от строительства Храма святой Екатерины на месте Театрального сквера, пишет «Спорт-Экспресс».
Сюжеты: Екатеринбург
Знаменитый свердловчанин отметил, что горожане отстояли свое право на красивое место на берегу пруда и правильно оставить «небольшой уголок для мам и детей».
Мы настроили слишком много храмов в одном месте,резюмировал Карполь.
Напомним, 24 июня в Екатеринбурге появился плакат с надписью «Нужно больше храмов». На постере изображена обнаженная мужская спина с татуировками в виде куполов.
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