Осужденный за взятку экс-мэр Краснотурьинска вышел по УДО

В пресс-службе суда пояснили, что экс-мэр Сергей Верхотуров отсидел в тюрьме более двух третей назначенного срока, не получал взысканий и характеризовался с положительной стороны.

В 2013 году Вахрушев был приговорен к восьми годам колонии и штрафу в размере 35,5 млн рублей. Бывший мэр города потребовал с предпринимателя, занимающегося грузопервозками, предавать ему ежемесячно 20 тысяч рублей для беспрепятственного проезда грузовиков на улицах города во время ограничения движения в весенний период.