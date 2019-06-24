Осужденный за взятку экс-мэр Краснотурьинска вышел по УДО
Сегодня, 20:13ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Бывший мэр Краснотурьинска, который был осужден на восемь лет за взятку, досрочно вышел из тюрьмы, сообщает Znak.
В пресс-службе суда пояснили, что экс-мэр Сергей Верхотуров отсидел в тюрьме более двух третей назначенного срока, не получал взысканий и характеризовался с положительной стороны.
В 2013 году Вахрушев был приговорен к восьми годам колонии и штрафу в размере 35,5 млн рублей. Бывший мэр города потребовал с предпринимателя, занимающегося грузопервозками, предавать ему ежемесячно 20 тысяч рублей для беспрепятственного проезда грузовиков на улицах города во время ограничения движения в весенний период.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей