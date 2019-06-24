«Праздник безопасности» прошел для юных тагильчан в ДОК «Звездный»

Детям прочитали познавательные лекции, а также предложили поучаствовать в практических занятия. Отдыхающие школьники смогли примерять одежду пожарного, посидеть в пожарной машине, спасти «утопающего», ответить на вопросы викторин на тему безопасности.

Также школьники узнали об опасности на воде, методах спасения утопающих, а также основные причины трагедий на водоемах. Ребята с удовольствием принимали участие в «Дне безопасности», проявляли интерес и задавали специалистам вопросы.