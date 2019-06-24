«Праздник безопасности» прошел для юных тагильчан в ДОК «Звездный»
Сегодня, 08:34ОбществоФото: МБУ «Центр защиты населения»
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Полицейские, ГИБДД, пожарные и спасатели провели «Праздник безопасности» для детей в ДОК «Звездный», сообщает Центр защиты населения и территории города Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
Детям прочитали познавательные лекции, а также предложили поучаствовать в практических занятия. Отдыхающие школьники смогли примерять одежду пожарного, посидеть в пожарной машине, спасти «утопающего», ответить на вопросы викторин на тему безопасности.
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Также школьники узнали об опасности на воде, методах спасения утопающих, а также основные причины трагедий на водоемах. Ребята с удовольствием принимали участие в «Дне безопасности», проявляли интерес и задавали специалистам вопросы.
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