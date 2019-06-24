Роскомнадзор потребовал от eBay удалить объявления о продаже государственных наград
Сегодня, 08:05ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Роскомнадзор нашел на сайте eBay 32 объявления о продаже государственных наград, пишут «Новые известия».
Требование направлено в адрес сайта на основе судебного решения. В соответствии с ним eBay уже удалил часть страниц. Напомним, что продажа государственных наград является уголовным правонарушением.
В мае минувшего года Роскомнадзор заблокировал 21 сайт, на котором продавали награды ВОВ.
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