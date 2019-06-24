Россияне не поддержали идею введения четырехдневной рабочей недели
ВЦИОМ провел опрос россиян касательно сокращения рабочей недели, 48% респондентов оказались против, пишет РИА «Новости».
Еще 29% опрошенных положительно отнеслись бы к сокращению рабочей недели, 17% опрошенных пояснили, что им все равно, 6% затруднились ответить. Наиболее положительно к сокращению рабочей недели отнеслись жители городов-миллионников, лидирует Москва, там 36% опрошенных отнеслись к инициативе положительно. Также четырехдневной рабочей неделе порадовались бы граждане от 25 до 34 лет (39%).
Против инициативы выступают жители малонаселенных городов России и жители старше 60 лет. Наибольшие страхи вызывает сокращение уровня зарплаты в связи с уменьшением количества рабочих дней.
Опрос проведен 13 июня, в нем приняли участие граждане от 18 лет, сбор данных проводился путем телефонного интервьюирования, опрошены 1,6 тысячи россиян с использованием телефонных номеров абонентов по всей России.
Напомним, что идею сокращения рабочей недели до четырех дней предложил премьер-министр России Дмитрий Медведев.