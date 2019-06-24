Россияне не поддержали идею введения четырехдневной рабочей недели

Еще 29% опрошенных положительно отнеслись бы к сокращению рабочей недели, 17% опрошенных пояснили, что им все равно, 6% затруднились ответить. Наиболее положительно к сокращению рабочей недели отнеслись жители городов-миллионников, лидирует Москва, там 36% опрошенных отнеслись к инициативе положительно. Также четырехдневной рабочей неделе порадовались бы граждане от 25 до 34 лет (39%).