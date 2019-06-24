В Екатеринбурге осуждены члены банды, ограбившей салоны сотовой связи на 4 млн рублей

24 июня суд вынес приговор четверым членам банды. Они приговорены к четырем, 13, 12 и девяти годам колонии. Ранее организатор и активный участник банды получили 17 и 15 лет колонии соответственно.

В период с ноября 2017 по февраль 2018 года бандиты нападали на салоны связи, расположенные в столице Урала, а также в Свердловской области. Злоумышленники похищали ноутбуки, телефоны и деньги. Общий ущерб — 4 млн рублей.