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#домахорошо
В Екатеринбурге осуждены члены банды, ограбившей салоны сотовой связи на 4 млн рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Екатеринбурге осуждены члены банды, ограбившей салоны сотовой связи на 4 млн рублей

Сегодня, 20:31ОбществоФото: В.Н. Горелых
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