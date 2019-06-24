В Екатеринбурге осуждены члены банды, ограбившей салоны сотовой связи на 4 млн рублей
Сегодня, 20:31ОбществоФото: В.Н. Горелых
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В Екатеринбурге осуждены члены преступной группировки, которые грабили салоны сотовой связи. Об этом сообщил пресс-секретарь главка МВД Свердловской области Валерий Горелых.
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24 июня суд вынес приговор четверым членам банды. Они приговорены к четырем, 13, 12 и девяти годам колонии. Ранее организатор и активный участник банды получили 17 и 15 лет колонии соответственно.
В период с ноября 2017 по февраль 2018 года бандиты нападали на салоны связи, расположенные в столице Урала, а также в Свердловской области. Злоумышленники похищали ноутбуки, телефоны и деньги. Общий ущерб — 4 млн рублей.
Как сообщил Валерий Горелых, уголовное дело составило 48 томов.
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