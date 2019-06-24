В Екатеринбурге предлагают купить поддельные деньги через телеграм-канал

Согласно объявлению, доставка купюр осуществляется почтой, либо путем «закладок», продавец обещает хорошее качество подделок, которые проходят проверку под ультрафиолетовой лампой. Также в объявлении сказано, что продавец проводит более ста сделок в день. Стоимость подделок — 40% от номинала.