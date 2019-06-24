В Екатеринбурге предлагают купить поддельные деньги через телеграм-канал
Сегодня, 14:27ОбществоФото: Znak.com
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В столице Урала на столбах были замечены рекламные объявления о продаже поддельных пятитысячных купюр, пишет интернет-издание Znak.
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Согласно объявлению, доставка купюр осуществляется почтой, либо путем «закладок», продавец обещает хорошее качество подделок, которые проходят проверку под ультрафиолетовой лампой. Также в объявлении сказано, что продавец проводит более ста сделок в день. Стоимость подделок — 40% от номинала.
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Подделка денежных знаков является уголовным правонарушением. Объявлениями уже заинтересовались силовики.
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