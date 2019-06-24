В Екатеринбурге раздают газеты о «технологии протеста»

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В центре города прохожим раздают газеты под названием «Технология протеста в Екатеринбурге. Кто подставляет горожан», пишет портал Е1.
Выходных данных у издания нет, газету, состоящую из 12 страниц, раздает промоутер без форменной одежды. На страницах издания неизвестного авторства якобы раскрывается технология, по которой были организованы митинги у Храма-на-Драме в Екатеринбурге.
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Также в газете рассказывается якобы об организаторах протестов. В список попали бывший глава штаба Навального в Екатеринбурге Виктор Бармин, юрист Иван Волков, активист Анна Балтина, глава штаба Навального Юрий Кузьминых и экс-депутат гордумы Дмитрий Головин. На страницах издания предлагается узнать, кому выгодны протесты в Екатеринбурге. Сообщается, что силовым структурам. А также разобраться, кто именно страдает от протестов и как за это наказывают.
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