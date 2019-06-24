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#домахорошо
В Екатеринбурге школьница сдала ЕГЭ на 400 баллов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Екатеринбурге школьница сдала ЕГЭ на 400 баллов

Вчера, 22:05ОбществоФото: Анастасия Пределина/ vk.com
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