В Екатеринбурге школьница сдала ЕГЭ на 400 баллов
Выпускница из Екатеринбурга набрала в общей сумме экзаменов Единого государственного экзамена 400 баллов. В интервью журналистам Анастасия Пределина поделилась секретом своего успеха, сообщает Lenta.
Анастасия набрала максимально возможный балл по таким предметам, как русский язык, математика профильного уровня, физика и информатика. Она рассказала, что при подготовке выбирала самые сложные задания из тех, которые можно было найти в свободном доступе.
Выпускница из Екатеринбурга не единственная, кто набрал максимальный балл по всем предметам. Также стало известно о выпускнике из Тульской области Данииле Дрябине, который сдал на 400 баллов те же предметы, что и Анастасия. Чуть меньше получил на ЕГЭ тёзка президента России из города Северск Томской области Александр Путин. Он набрал 300 баллов.
В 2019 году увеличилось число школьников, показавших высокий результат при сдаче экзамена. 81-100 баллов получили более 25 тысяч экзаменуемых. Стабильные результаты показали учащиеся в 69 регионах. В Свердловской области выше 80 баллов по математике набрали более тысячи учащихся, 13 человек набрали 100 баллов, среди них один учащийся политехнической гимназии Нижнего Тагила.