В Екатеринбурге школьница сдала ЕГЭ на 400 баллов

Анастасия набрала максимально возможный балл по таким предметам, как русский язык, математика профильного уровня, физика и информатика. Она рассказала, что при подготовке выбирала самые сложные задания из тех, которые можно было найти в свободном доступе.

Выпускница из Екатеринбурга не единственная, кто набрал максимальный балл по всем предметам. Также стало известно о выпускнике из Тульской области Данииле Дрябине, который сдал на 400 баллов те же предметы, что и Анастасия. Чуть меньше получил на ЕГЭ тёзка президента России из города Северск Томской области Александр Путин. Он набрал 300 баллов.